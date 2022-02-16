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Происшествия16 февраля 2022 6:45

В Коми трое мужчин пытались продать 38 грамм гашиша

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте местных жителей 1984 и 1985 и 1988 годов рождения подозревают в наркоторговле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчины продавали людям гашиш. Полицейские изъяли у них 38,46 грамма наркотиков. Возбуждены уголовные дела. Двух ранее судимых воркутинцев заключили под стражу. Сейчас она находятся в СИЗО №3. Третий фигурант находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают причастность фигурантов к другим преступлениям.

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