В Коми трое мужчин пытались продать 38 грамм гашиша

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В Воркуте местных жителей 1984 и 1985 и 1988 годов рождения подозревают в наркоторговле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчины продавали людям гашиш. Полицейские изъяли у них 38,46 грамма наркотиков. Возбуждены уголовные дела. Двух ранее судимых воркутинцев заключили под стражу. Сейчас она находятся в СИЗО №3. Третий фигурант находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают причастность фигурантов к другим преступлениям.

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