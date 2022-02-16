В Коми водителя КамАЗа судили за смертельное ДТП

Фото: управление ГИБДД по Коми
В Ухте 39-летнего местного жителя признали виновным в совершении ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 18 февраля прошлого года. КамАЗ со скоростью более 100 км/ч ехал по трассе Сыктывкар – Ухта. На 302-м километре грузовик врезался в автогрейдер. После этого прицеп КамАЗа выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.
В ДТП погиб 51-летний пассажир легковушки. Кроме того, в аварии пострадал еще один человек. Пассажир иномарки получил тяжкие травмы.
Водитель грузовика признал свою вину частично. Мужчина заявил, что не нарушал правила дорожного движения. По его мнению, виноваты в случившемся работники дорожных служб, которые не посыпали трассу песком. Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
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