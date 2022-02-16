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Происшествия16 февраля 2022 13:28

Руководитель МФЦ Коми Наталья Жегунова подозревается в присвоении денег

Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Н. Жегуновой

Фото из личного архива Н. Жегуновой

В Коми заподозрили в присвоении денег руководителя МФЦ Наталью Жегунову. По предварительным данным, женщина украла у сотрудников центров положенные им премии, сообщает пресс-служба ФСБ.

Следствие полагает, что в 2020 году Жегунова присвоила крупную сумму денег, которая была выделена на поощрение работников МФЦ, но получены ими не были.

На сегодняшний день правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

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