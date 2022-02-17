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Общество17 февраля 2022 5:45

Жителя Эжвы наказали 160 часами работ за мошенничество с кредитом

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Эжвинском районе Сыктывкара мировой судья вынес решение по наказанию для местного жителя за мошенничество с кредитом. Сумма займа составила всего 3000 рублей, однако способ его получения был незаконным.

Суд установил, что мужчина пришел в офис ООО MKК «АрхГражданКредит», чтобы получить займ, зная при этом, что не сможет его выплатить. Для этого он сообщил менеджеру, что у него есть место работы и даже назвал свою зарплату. В результате менеджер оформил ему займ, а подсудимый так его и не выплатил.

Свою вину мужчина признал полностью, а судья принял решение назначить наказание в виде 160 часов обязательных работ.

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