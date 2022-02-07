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Общество7 февраля 2022 6:15

В Сыктывкаре теперь можно отследить автобусы по «Яндексу»

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара сообщила, что теперь жители столицы смогут отслеживать передвижение автобусов. В мэрии 16 февраля сообщили, что теперь эта возможность появилась в сервисе «Яндекс. Карты». Причем следить за передвижением транспорта можно как в городе, так и в пригороде.

Уточняется, что маршрут автобуса отображается в реальном времени, также можно посмотреть, через какое время он придет на нужную остановку. Информация обновляется каждые 30 секунд.

За движением можно следить, уточняется в пресс-службе муниципалитета, как в мобильном приложении, так и в веб-версии.

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