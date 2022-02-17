«Кровавая вписка»: 20-летние парни и девушка расправились со своим другом на вечеринке

Фото: ухтинская программа «День»

В Ухте вынесен приговор троим молодым людям, 20-летней девушке и ее двоим друзьям, которых обвиняли в гибели их сверстника. Напомним, на вечернике один из ребят зарезал ножом своего знакомого, а затем, при участии двух друзей, попытался избавиться от тела, выбросив его в кусты под окнами жилого дома.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Коми, конфликт возник между двумя парнями. Слово за слово и ссора переросла в борьбу, которая, казалась, быстро сошла на нет. Однако один из участников конфликта затаил обиду и ушел на кухню, вернувшись с ножом в руке. Он несколько раз вонзил холодное оружие в шею 20-летнего парня и оставил умирать на полу.

За всей этой картиной наблюдала девушка с одноклассником убийцы. Молодые люди и не подумали вызвать медиков и правоохранителей, вместо этого они все решили избавиться от трупа, а кровь смыть.

Так, дождавшись утра, они вынесли тело потерпевшего на улицу, чтобы выбросить в кусты, Когда они несли труп по улице, бдительная прохожая заподозрила неладное, о чем сообщила своему супругу, который сфотографировал на мобильный телефон подозреваемых и передал информацию в полицию, что не позволило подсудимым скрыть все улики преступления.

Виновному в убийстве назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Действия молодого человека и девушки, которые пытались скрыть убийство, квалифицированы судом по статье «Укрывательство преступлений» (316 УК РФ), как заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, судом им назначены условные сроки лишения свободы.

Кроме того, судом удовлетворены иски родителей погибшего о взыскании с осужденного, признанного виновным в убийстве, компенсации морального вреда в сумме 3 млн рублей, также в меньших суммах удовлетворены иски родителей потерпевшего, заявленные к остальным осужденным.

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