В Коми за работу стоматолога предлагают полмиллиона рублей

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В Печоре ищут медика на должность врача-стоматолога с зарплатой 500 тысяч рублей. Объявление о вакансии опубликовано на сайте hh.ru. Примечательно, что опыт работы на высокооплачиваемую должность не требуется.

Однако это не единственная профессия, за которую готовы начислить огромную месячную зарплату. Так, в Сыктывкаре разыскивают менеджера по продажам коммерческих авто и предлагают 400 тысяч рублей. Условия труда привлекательны: пятидневный график, указанная зарплата выдается на руки. Опыт кандидата - от трех до шести лет в аналогичной сфере.

В ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий в Коми также вошли инженер Boeing (до 203 тысяч рублей до вычета налогов, переезд в Москву), машинист харвестера, форвардера (от 200 тысяч рублей на руки, переезд в Архангельск), водитель категории С, Е (до 200 тысяч рублей до вычета налогов). Ему предстоит перевозить грузы на седельном тягаче КАМАЗ на месторождения Усинского р-на и НАО по зимним автодорогам.

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