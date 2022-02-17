В Сыктывкаре приезжий из Таджикистана предложил взятку сотруднику ГИБДД

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре приезжего из Таджикистана 1978 года рождения подозревают в том, что он предложил взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские заметили «Шкоду», припаркованную во втором ряду. Стражи порядка начали составлять протокол, и к ним подошел мужчина, который представил владельцем иномарки. Иностранцу захотелось избежать ответственности за нарушение ПДД, и он предложил полицейскому 500 рублей. Правоохранитель предупредил, что за дачу взятки мужчине грозит уголовная ответственность. Однако мужчина оставил деньги в салоне патрульной машины. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до года лишения свободы.

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