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Происшествия17 февраля 2022 13:12

Житель Коми украл с карты инвалида 146 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Вуктыле 51-летнего местного жителя признали виновным в краже 146 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в августе 2021 года вуктылец жил у своего знакомого. Они вместе употребляли алкоголь. Хозяин дал ему свою банковскую карту для покупки продуктов и спиртного. Однако вместо этого злоумышленник стал снимать с карты деньги и тратить их по своему усмотрению. В частности, вуктылец купил два мобильных телефона. Один из них он подарил своей знакомой, а другой оставил себе.

Для того, чтобы снова снять деньги с карты, вуктылец привлек на помощь своего друга. Злоумышленник знал, что ее владелец – инвалид, и высокого дохода у него нет. Сумма ущерба составила 146 тысяч рублей.

Суд приговорил жителя Вуктыла к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник в исправительной колонии строгого режима.

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