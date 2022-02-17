Житель Коми угнал машину и попытался украсть бутылку водки

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Ухтинский городской суд признал 38-летнего ранее судимого местного жителя виновным в угоне и покушении на грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, поздно вечером 9 августа ухтинец угнал «Ладу Ларгус». Эта машина принадлежала его знакомому. Опознать угонщика помогла женщина. Она увидела момент угона с балкона и поняла, что за рулем ее сосед.

Двумя неделями ранее ухтинец попытался украсть бутылку водки из магазина. Похищенное мужчина спрятал под одеждой, однако это заметил сотрудник магазина. Он догнал мужчину и потребовал вернуть водку. Суд приговорил мужчину к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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