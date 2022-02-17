В Коми мужчина зарезал человека, отомстив за друга

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Сосногорский городской суд признал 46-летнего жителя Ухты виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, трагедия произошла в ночь на 10 июня. Пьяный ранее судимый ухтинец пришел в гости к своему приятелю и обнаружил его сильно избитым. Там же находился мужчина, который и избил хозяина дома.

Выяснилось, что чуть раньше из-за прищемленного дверью хвоста кошки несколько ударов досталось и подруге избитого мужчины, говорится в сообщении.

Жителя Ухты это разозлило. Мужчина схватил нож и как минимум пять раз ударил обидчика в лицо и область груди. В результате пострадавший скончался. Суд приговорил убийцу к 8 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарца будут судить за то, что он пьяным зарезал знакомого