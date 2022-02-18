Мэр Сыктывкара прокомментировала принятие закона о присвоении статуса столицы

Фото: скриншот видео мэрии Сыктывкара

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова накануне, 17 февраля, прокомментировала принятие законопроекта о присвоении статусы столицы для Сыктывкара, над которым работали полгода. По ее словам, это новые возможности и огромная ответственность.

«Это новые возможности по улучшению облика нашего города, его благоустройства, модернизации транспорта и дорожной сети, социальной инфраструктуры», - отметила Хозяинова.

Хозяинова также отметила, что для муниципалитета это не только новые возможности, но и огромная ответственность за выполнение планов столицы республики. По ее словам, вместе с депутатами корпуса они примут все практические советы экспертов и направят критику в практическое русло.

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