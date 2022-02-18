В Коми завершены поиски пропавшей три дня назад 14-летней Екатерины Федосеевой

Фото: «УхтаСпас»

В Коми свернули поиски 14-летнего подростка Екатерины Федосеевой из Ухты. Девочка ушла из дома еще 15 февраля и не вернулась обратно. Обеспокоенные родственники сразу же забили тревогу.

Как сообщили волонтеры «УхтаСпас», девочка была найдена живой и здоровой. Другие подробности не раскрываются.

Очевидцы ранее сообщали, что видели юную ухтинку в компании двоих мальчиков. Вероятнее всего, Екатерина была у друзей и не сообщила об этом семье.

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