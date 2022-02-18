В Коми после столкновения с опорой ЛЭП погиб 37-летний мужчина

Фото: ГИБДД по Коми

В Коми произошло очередное смертельное ДТП, унесшее жизнь молодого мужчины. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, трагедия произошла в Печоре сегодня, 18 февраля, рано утром.

Водитель КIA Ceed врезался в электроопору на улице Железнодорожной. В результате столкновения 37-летний мужчина погиб на руках у медиков в больнице. Возможно, смертельного исхода удалось бы избежать, говорят сотрудники ГИБДД, если бы печорец был пристегнут ремнями безопасности.

Известно, что в день трагедии мужчина был трезв, а нарушений ПДД за ним за минувший год замечено не было.

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