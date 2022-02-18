В Коми оштрафовали начальника жилищной инспекции

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В Воркуте начальника горжилинспекции оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ведомстве напомнили, что согласно законодательству, чиновники должны рассматривать обращения не позже, чем в течение 30 дней. Обращение от воркутинца поступило в Госжилинспекцию 19 октября. Начальник рассмотрел его только 28 декабря, то есть спустя 70 дней со дня поступления. Было заведено административное дело. В итоге нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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