Фото: пресс-служба Кремля

Ученому из Коми объявили благодарность президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

В документе идет речь о поощрении и награждении россиян. В этот список попал ученый из Коми. Директору Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УРО РАН Юрию Чукрееву объявили благодарность президента.

Основные направлениями деятельности института являются демография, экономика народонаселения, социальная политика в северных регионах России, мониторинг развития хозяйства северных регионов, а также исследования энергетики и транспортных систем.

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