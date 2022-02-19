В Коми тяжелобольному 10-летнему Никите Клокову срочно нужна помощь

Фото из личного архива Никиты К.

В Коми объявлен сбор средств для 10-летнего Никиты Клокова из Ухты. Мальчику срочно необходима медицинская помощь, на оплату которой у семьи мальчика нет денег.

У юного ухтинца диагностирован химический ожог пищевода. Когда Никита был совсем маленьким, он выпил средство для чистки плит, которое мама мальчика хранила в шкафу. На тот момент ребенку было всего три года. С тех пор Никита не может делать то, что обычный человек делает, не задумываясь: не может нормально пить и есть.

За плечами мальчика уже сотни медицинских процедур, операций и консультаций. Сейчас ему необходимо 350 тысяч рублей для дальнейшего лечения в клинике Москвы. Неравнодушные жители республики уже сумели собрать половину суммы, говорят близкие мальчика. До 15 апреля осталось собрать лишь 175 тысяч рублей.

Помочь ребенку можно переводом средств на следующие счета:

- Сбербанк: номер карты 5469280011471076 (Кокова Анна Викторовна - мама Никиты)

- МТС: 89129684916 (обе карты привязаны к телефону мамы Никиты-Анне Клоковой)

- ВТБ 24: номер карты 4893470474359343 (Кокова Анна Викторовна - мама Никиты)

Группа помощи - https://vk.com/club103781832

История Никиты-https://vk.com/topic-103781832_33072387

Реквизиты: https://vk.com/topic-103781832_47728344

Документы:https://vk.com/docs?oid=-103781832

Отчеты : https://vk.com/topic-103781832_47728347

Обоснования сбора- https://vk.com/topic-103781832_47728394

Страница мамы (Анна Клокова)-https://vk.com/id63780118

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбитому воркутинским Ефремовым студенту срочно нужна помощь (подробности)