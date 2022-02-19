В Сыктывкаре 31-летний мужчина чуть не убил молодого отца за отказ прикурить

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В Сыктывкаре вынесен приговор 31-летнему жителю Эжвы, обвиняемому умышленном причинении тяжкого вреда здоровью молодому отцу. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, сентябрьским вечером осужденный в нетрезвом состоянии шел по городской улице. Проходя мимо одного из домов, мужчина попросил у стоявших на балконе людей сигарету, на что ему ответили отказом. Просто так это эжвинец оставлять не захотел и решил проучить обидчиков. Он вычислил номер квартиры, зашел в подъезд и позвонил в дверь.

Ему открыл мужчина, который в ответ на пояснения звонившего заявил, что его на балконе не было, поскольку в это время он нянчился с маленьким ребенком. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой эжвинец достал имевшийся у него нож и ударил жителя квартиры в живот. После этого он покинул место преступления. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала массивную кровопотерю и экстренно доставила пострадавшего с больницу.

Вину в содеянном нападавший признал, раскаялся и принес извинения потерпевшему.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, после освобождения из которой он протяжении 1 года будет ограничен в свободе. Приговор не вступил в законную силу, - прокомментировали случившееся в прокуратуре.

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