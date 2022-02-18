Глава Коми прокомментировал резкий всплеск заболевших ковидом в Сыктывкаре

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре зафиксирован резкий рост зараженных COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 1 184 факт, хотя днем ранее данный показатель был чуть более 600. Данные цифры в ежедневном видеообращении к жителям Коми прокомментировал глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона охрактеризовал цифры как «взрывные».

– В Сыктывкаре мы просто взорвались. Сегодня у нас огромный рост именно в Сыктывкаре – 1184 случая, это много, вчера было чуть больше 600. Половину заболевших «взял» Сыктывкар, – сказал он.

Всего в Коми официально подтверждено 138 510 случаев заражения.

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