Среди 12 умерших от ковида за сутки жителей Коми была вакцинирована лишь 91-летняя женщина

Фото: архив "КП"

В Коми зарегистрированы еще 12 случаев летального исхода среди пациентов, зараженных ковидом. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба. По его словам, среди умерших лишь один человек был вакцинированным.

Известно, что скончавшейся пациенткой оказалась 91-летняя женщина. Отмечается, что она страдала тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Всего из последних 2 154 случаев в республике только 5% заразившихся с прививкой от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми прокомментировал резкий всплеск заболевших ковидом в Сыктывкаре