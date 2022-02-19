В Коми скончался прославленный академик Борис Евдокимов

Фото из личного архива Валентины Жиделевой

В Коми умер легендарного академика Бориса Евдокимова. О его кончине сообщила депутат республиканского Госсовета Валентина Жиделева.

Профессор готовился отмечать 85-летний юбилей, однако до празднества так и не дожил. Его родной Сыктывкарский Лесной институт, которому он отдал десятки лет жизни, будто осиротел.

- Это был настоящий профессионал, методологически и методически выстроивший все инженерное образование в СЛИ. Вечная память, - написала парламентарий.

Справка

Евдокимов Борис Павлович - заслуженный работник Республики Коми, почетный работник высшего профессионального образования РФ, академик РИА, академик Европейской АЕИ, профессор кафедры «Машины и оборудование лесного комплекса»

Образование:

1954-1959 гг. Оренбургский сельскохозяйственный институт, специальность «Механизация и электрификация с/х производства».

1965-1969 гг. заочная аспирантура Ленинградской лесотехнической академии.

1970 г. защита диссертации на ученую степень кандидата технических наук.

1977 г. присвоено ученое звание «Старший научный сотрудник».

1984 г. присвоено ученое звание «Доцент».

1999 г. присвоено ученое звание «Профессор».

2002 г. избран действительным членом (академиком) Российской инженерной академии.

2005 г. избран действительным членом (академиком) Европейской академии естественной истории.

Трудовая деятельность:

1959-60 гг. механик Оренбургского АТП.

1960-62 гг. преподаватель Оренбургского автодорожного техникума.

1962-64 гг. советник в ОАР «г.Каир».

1964-70 гг. директор Петрозаводского автодорожного техникума.

1970-80 гг. с.н.с., зав. сектором КарНИИЛПа.

1980-85 гг. зав. кафедрой «НТиТЛП» СФ ИПК.

1985-90 гг. доцент кафедры «Тяговые машины» ЛТА.

1990-2009 г. зав. кафедрой «МиОЛК» СЛИ.

Награды:

Медаль «Ветеран труда» – 1984 г.

Почетная грамота Верховного Совета Республики Коми – 1994 г.

Заслуженный работник Республики Коми – 1997 г.

Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации – 2001 г.

Почетный работник Сыктывкарского лесного института – 2005 г.

Золотая и серебряная медали ВДНХ.

Золотая медаль Всесоюзного общества «Знание».

Золотой знак «200 лет ЛТА» – 2003 г.

Золотой знак общества «Николы Тесла» (Югославия).

Медаль «Энциклопедия «Лучшие люди России» - 2004 г.

Серебряная медаль академика Вернадского – 2006 г.

Заслуженный работник науки и образования – 2007 г.

Около 40 почетных грамот.

Список научных трудов содержит 325 наименований, в т.ч. 5 монографий, 5 учебников, 15 учебных и учебно-методических пособий с грифом УМО и т.д.

Б.П. Евдокимов организовал, создал кафедру «Машины и оборудование лесного комплекса» и являлся ее бессменным руководителем на протяжении 19 лет.

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