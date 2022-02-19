В мэрии Сыктывкара опровергли нашествие крыс в многоквартирном доме

Фото: мэрия Сыктывкара

Мэрия Сыктывкара прокомментировала новость о нашествии крыс в доме по улице Малышева, 14. По данным властей города, данная информация не соответствует действительности.

- Выяснилось, многоквартирный дом находится на обслуживании ООО «УК ЖУК», руководитель которой Олег Киваев пояснил, что на сегодня проблем с грызунами нет ни в одном подъезде, - заявили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

Видео же, которое было прикреплено, как доказательство нашествия грызунов, было опубликовано еще в 2020 году.

Власти также обратились к жильцам столичных домов с просьбой не оставлять ящики с овощами, чтобы не провоцировать крыс и мышей к размножению.

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