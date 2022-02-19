Житель Коми незаконно хранил дома оружие и боеприпасы

Фото: МВД по Коми

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ухте во время проведения оперативно-профилактической операции «Арсенал» установлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Местный житель хранил дома переделанное мелкокалиберное ружье, а также патроны в количестве 42 штук. Установлено, что 72-летний ухтинец официально владельцем оружия не является.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятый арсенал является огнестрельным оружием и боеприпасами, пригодными для производства выстрелов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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