Охотника из Коми накажут за то, что он потерял ружье

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В Усинске привлекут к административной ответственности местного жителя, который потерял оружие во время охоты. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

За неделю сотрудники ведомства выявили 21 правонарушение в области оборота оружия. Они изъяли 13 единиц охотничьего оружия, рассмотрели 640 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности. В Коми привлекли к административной ответственности четверых владельцев оружия, которые не сообщили об изменении места жительства. Кроме того, житель Усинска потерял свое оружие. Охотник ехал на снегоходе, не зафиксировал оружие, и оно было утеряно.

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