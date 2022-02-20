В Коми за 13 миллионов переоборудуют котельную

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Парме под Усинском переоборудуют старую котельную. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, котельную планируют перевести на газ. Работа будет проведена в рамках инвестиционной программы Коми. Ее утвердило республиканское Министерство ЖКХ. Начальная цена контракта составляет 13,16 миллиона рублей. Подрядчик должен будет провести модернизацию в три этапа. На первом из них пройдет обследование, а на втором – разработка и согласование всей технической документации.

Третий этап работ включает в себя поставку оборудования и материалов, а также их установку. Кроме того, подрядчик построит газопровод и присоединит котельную к сетям газораспределения. Работы должны стартовать в первом квартале 2022 года. Планируется, что их завершат до 31 марта 2023 года. В настоящее время котельная работает на сырой разгазированной нефти и состоит из семи отопительных котлов. Уточняется, что три из них законсервированы.

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