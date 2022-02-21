Житель Воркуты украл 952 литра бензина

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В отношении 41-летнего жителя Воркуты возбудили уголовное дело о присвоении или растрате, сообщили в МВД региона. По информации ведомства, мужчина похитил 952 литра бензина.

Уточняется, что подозреваемый работал водитель на городской предприятии и во время заправки машины с использованием топливной карты долгое время похищал бензин. Общий размер оценивается фирме на сумму более 47 тысяч рублей.

Мужчина в содеянном признался и сообщил, что потратил топливо на личные нужды. В настоящий момент в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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