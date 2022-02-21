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Общество21 февраля 2022 6:49

В Коми заработали QR-коды на основании теста на антитела

Источник:kp.ru
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

С сегодняшнего дня по всей России заработали QR-коды, которые выдают на основании тестирования на антитела. Об этом сообщает федеральный Минздрав.

В ведомстве напомнили, что электронный сертификат можно получить однократно на портале «Госуслуг». Его срок действия — полгода. Однако специалисты рассказали, как можно добавить ещё шесть месяцев и продлить действие кода до года.

— Если перед этим подать информацию о положительном ПЦР, то год. Заявка оформляется при наличии теста, взятого не более 3 дней назад в любой лицензированный лаборатории. Требований по уровню антител — нет, достаточно просто их наличия в организме, — пояснили россиянам в министерстве.

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