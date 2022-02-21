Жителям Коми напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Фото: архив "КП"

Жителей Коми на этой неделе ждет дополнительный выходной, а значит, и короткая трудовая неделя. Минтруд России напомнил, что в текущем месяце работников ожидает праздничный день - 23 февраля.

В этом году День защитника Отечества выпадает на среду, что делит трудовые будни пополам. Вторник, к тому же, будет сокращенным днем, уточнили в ведомстве.

Дополнительных выходных дней к празднику в этом году россиянам не добавили, так как дата выпадает на середину недели и переносить один день отдыха не имеет смысла.

А вот уже в марте жителей Коми ждет длинная рабочая неделя. За продолжительные выходные (6, 7 и 8 марта) сотрудникам придется отработать 5-го числа, в субботу, которая будет сокращенной на один час.

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