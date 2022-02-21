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Происшествия21 февраля 2022 8:22

В Коми 31-летний пьяный водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими

Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

В Воркуте произошло пьяное ДТП по вине 31-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, воркутинец за рулём «Рено Логан» врезался в другую легковушку «Хёндай Солярис» на улице Пирогова, 1 «г», когда ехал по встречке. В результате столкновения оба водителя получили травмы. И если виновник ДТП отделался лёгкими ушибами, то 31-летний мужчина за рулём корейского машины попал в больницу с ушибами грудной клетки и шейного отдела позвоночника.

По данному факту начато разбирательство.

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