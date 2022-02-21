В Коми строят дом для переселения из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

В селе Усть-Кулом строят 21-квартирный дом для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Дом строят на улице Центральной. На сегодняшний день готов технический этаж. Строители провели монтаж и гидроизоляцию фундамента и установили перекрытия. В настоящее время возводятся стены первого этажа. Планируется, что основные строительно-монтажные работы выполнены до июля. На эти цели потратят 40 миллионов рублей.

Всего до конца 2023 года в Усть-Куломском районе планируют переселить более 200 человек из около 3,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

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