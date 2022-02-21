В Москве задержали сыктывкарца, который задолжал 839 тысяч рублей

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В московском метро задержали сыктывкарца, который задолжал по алиментам 839 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управлении ФССП по Коми.
Как рассказали ведомстве, у жителя Сыктывкара 1985 года рождения двое детей. Последний раз они получили от отца деньги в январе прошлого года. Задолженность по алиментам достигла 839 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело о неуплате средств на содержание детей. Сыктывкарца объявили в федеральный розыск. В итоге его задержали в московском метро. Уголовное дело направили в прокуратуру.
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