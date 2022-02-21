В Москве задержали сыктывкарца, который задолжал 839 тысяч рублей

Фото: Pixabay

В московском метро задержали сыктывкарца, который задолжал по алиментам 839 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управлении ФССП по Коми.

Как рассказали ведомстве, у жителя Сыктывкара 1985 года рождения двое детей. Последний раз они получили от отца деньги в январе прошлого года. Задолженность по алиментам достигла 839 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело о неуплате средств на содержание детей. Сыктывкарца объявили в федеральный розыск. В итоге его задержали в московском метро. Уголовное дело направили в прокуратуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми должника по алиментам вынудили пойти на работу

Он будет получать лишь 30% от зарплаты