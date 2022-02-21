В Коми продлят выплаты борющимся с коронавирусом медикам

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В Коми хотят продлить ковидные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Соответствующий проект разместил федеральный Минздрав на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов. Ведомство предложило выплачивать дополнительные денежные бонусы до 30 июня.

По предварительным данным, правительство России хочет выделить на эти цели более 120 млрд рублей.

На доплаты смогут рассчитывать медицинские и иные работники государственных учреждений здравоохранения республики, оказывающие медицинскую помощь, работники государственных учреждений здравоохранения, обеспечивающие оказание скорой медицинской помощи, медицинские работники бюро и отделений государственных учреждений здравоохранения, проводящие судебно-медицинские исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией, контактирующие с пациентами с COVID-19. Порядок, размеры и условия предоставления выплат будут такими же, какие действовали до 31 декабря 2021 года.

Общественное обсуждение проекта правительственного постановления завершится 2 марта.

С действующими размерами выплат можно ознакомиться здесь.

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