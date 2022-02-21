В Коми пропали 36-летняя Евгения Высоцкая и 34-летний Вячеслав Агарков

Фото из личного архва пропавших

В Коми после посещения байк-клуба пропали жители Воркуты 36-летняя Евгения Высоцкая и 34-летний Вячеслав Агарков. Об этом сообщили их близкие в социальных сетях.

По их словам, пару в последний раз видели в клубе, однако точно неизвестно в каком именно: их в городе два. Пара вышла из здания глубокой ночью 19 февраля и исчезла.

В день пропажи на воркутинке был чёрный длинный пуховик, а также чёрная вязаная шапка, чёрные высокие сапоги на высокой подошве, джинсы синего цвета, чёрная сумка через плечо небольшая.

Приметы: волосы темно-русые прямые.

Мужчина был одет в темно-синий пуховик, чёрную шапку (белая эмблема по центру), синие джинсы, кроссовки зелено-коричневого цвета, бело-синюю рубашку в мелкую клетку, с собой была чёрная маленькая поясная сумка. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба позвонить по телефону +7(912) 161-71-71 - Валентина.

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