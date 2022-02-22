Как участвовать и побеждать в американских лотереях? В США лететь не нужно

Фото: LottoAgent

В американских семьях покупка лотерейных билетов уже стала национальной традицией. Это не удивительно. На прошлой неделе в лотерее Megamillions было разыграно полмиллиарда долларов. Сложно даже представить, что сейчас чувствует счастливый обладатель джекпота. А несколько дней назад в Сети появилось фото американского пенсионера, который выиграл 345 миллионов долларов в лотерее Powerball.

Как жителям России и СНГ принять участие в американской лотерее?

Чтобы принять участие в американской лотерее, сейчас уже не нужно ехать в США за желанным билетом. Теперь жители СНГ могут попытать удачу онлайн, наравне с американцами. Для этого достаточно просто зарегистрироваться в сервисе LottoAgent, выбрать лотерею, отметить судьбоносные числа, оплатить билеты и ожидать результатов розыгрыша.

Ваш выигрыш, уже за вычетом налогов*, будет зачислен на баланс личного кабинета в системе. Отсюда его можно вывести на любую платежную систему или прямо на банковскую карту.

Принцип работы сервиса LottoAgent

Участие в государственных зарубежных лотереях абсолютно легальное. Сервис LottoAgent работает в соответствии с зарубежным законодательством. Так, чтобы получить выигрыш в американской лотерее, необходимо, чтобы билет находился на территории США. Этим занимаются наши агенты за рубежом. Они выкупают лотерейные билеты для клиентов в странах СНГ и хранят их в сейфе до начала розыгрыша.

Россияне все чаще отдают предпочтение зарубежным лотереям. У этого есть две причины: вероятность выигрыша здесь выше, а размер джекпота больше. Подтверждение тому — история Ирины М., жительницы города Самары, которая три недели назад купила билет на сайте LottoAgent и выиграла 50 000 долларов.

Присоединиться к участию в лотереях с многомиллионным бюджетом можно здесь.