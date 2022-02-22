В Коми мужчина до смерти забил 54-летнего знакомого

Фото: архив "КП"

В Сосногорске 54-летний местный житель погиб от рук своего знакомого. Мужчину до смерти забил ранее судимый горожанин.

Как сообщает СУ СК России по Коми, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес четыре сильных удара по голове погибшего. Вскрытие позже покажет, что потерпевший умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы и тяжелого ушиба теменной доли правого полушария головного мозга. Спасти сосногорца не удалось: он умер до приезда медиков.

- Подозреваемый задержан, вину в содеянном не признает. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СК.

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