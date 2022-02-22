В Коми пройдут массовые проверки водителей

Фото: архив "КП"
В Коми почти всю неделю будут идти массовые проверки водителей. О грядущих мероприятиях рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике.
Сообщается, что инспекторы ДПС будут в усиленном режиме дежурить на дорогах с 22 по 27 февраля. Правоохранители намерены выявлять нетрезвых водителей и злостных нарушителей ПДД.
Жителей Коми также призвали помочь инспекторам и сообщать о пьяных за рулём. Делать это просят по телефону 28-18-00.
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