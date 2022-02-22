Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая приговорили к девяти годам колонии строгого режима

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Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая выслушал приговор за получение взятки и должностные злоупотребления. Об этом сообщает пресс-службу ухтинского суда.

Согласно решению, экс-руководитель был признан виновным в предъявленном ему обвинении и приговорен к девяти годам колонии строго режима. Также Цхадая обязан выплатить штраф в размере 25,5 млн рублей. К слову, свою вину мужчина не признал.

- Суд назначил бывшему ректору наказание в виде 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 25,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях сроком на 3 года, - говорится в релизе.

Напомним, по версии следствия Цхадая злоупотребил полномочиями и нанес крупный имущественный ущерб университету в 58,6 млн рублей, а также через посредника получил взятку в размере 8,5 млн рублей.

Гособвинитель просил для фигуранта 10 лет колонии строгого режима, штраф 25,5 млн рублей и запрет занимать руководящие должности в образовательных учреждениях на три года. Защита и подсудимый отрицали виновность в инкриминируемых преступлениях.

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