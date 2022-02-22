Путин наградил четырехкратную олимпийскую чемпионку из Коми

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Четырехкратная Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина удостоена президентской награды. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Сметанину наградили за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. Она получит Орден «За заслуги перед Отечеством IV степени». В документе говорится, что сейчас чемпионка занимает должность эксперта Центра спортивной подготовки сборных команд.

Сметанина родилась 29 февраля 1952 года в селе Мохча Ижемского района. В 1976 году на XII Олимпийских играх она завоевала первые две золотые медали, в 1980 – третью, а в 1992 – четвертую. 30 лет назад Сметанина стал старшим тренером-преподавателем по лыжным гонкам Сыктывкарской школы высшего спортивного мастерства. Она является самой титулованной лыжницей Коми.

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