В Коми руку осужденного колонии засосало в пилораму

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в ИК-1 произошел тяжелый несчастный случай, сообщает республиканская Гострудинспекция. Рука осужденного попала под диск пилы во время работ, уточняет ведомство.

По данным надзорного органа, мужчина не убедился в полной остановке пилорамы и начал уборку станка. В это время его рука соскользнула и оказалась под диском. Прибывшие на место ЧП медики охарактеризовали полученную травму как тяжелую.

Комиссией по расследованию несчастного случая установлено, что основная причина несчастного случая: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в несоблюдении пострадавшим требований Правил по охране труда и инструкции по охране труда.

- В ходе расследования несчастного случая комиссией выявлены и другие нарушения охраны труда, а именно нарушение заполнения карточки выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), СИЗ (зимняя одежда) выданы не в полном объеме, работодателем не утверждено приказом Положение о системе управления охраной труда, - заявили в инспекции.

Работодателю выдано предписание, срок исполнения которого находится на контроле.

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