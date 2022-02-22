Как я всего за три месяца похудела на 19 кг и навсегда избавилась от комплекса неполноценности

Это реально. Фото: личный архив.

Мысли о лишнем весе начали серьезно портить мне жизнь еще в школе. Однажды на уроке физкультуры я стала предметом для насмешек. И все бы ничего, но среди них оказался и тот, кто мне очень нравился. До сих пор помню, как я переживала и страдала из-за этого. Под любыми предлогами я начала избегать физру, носить шорты и на 15 лет заработала комплексы.

Именно тогда мы подружились с Мариной. Она стала моей подругой по несчастью – уже тогда она имела серьезный вес и проблемы со здоровьем. Мы дружили до окончания института, а потом потерялись.

В 23 года по любви я вышла замуж. Мой вес на тот момент был 65 кг и продолжал расти. Периодами я пробовала различные диеты, пыталась ходить в зал, но ничего не помогало. К 32 годам мой вес уже был 81 кг. Тогда я по-настоящему испугалась. Что-то подсказывало что измениться у меня уже вряд ли получится. Верить в это не хотелось и утешало только одно – ты не единственная, кому-то еще хуже. В такие минуты вспоминалась Марина. И вот однажды судьба опять свела нас.

Когда я увидела ее, то в первые секунды просто не узнала. Передо мной стояла стройная женщина, красивая и уверенная в себе. Мы говорили 2 часа, и она рассказала, как в 28 лет от нее ушел муж. Тогда Марина весила 104 кг. Как пытаясь его вернуть, за год похудела на 44 кг, а через два года снова вышла замуж.

Фото: личный архив.

– Как? Что ты делала? – был главный вопрос, я не могла поверить. Все очень просто – Кето-диета, – ответила Марина. – Этот метод превращает тело в машину для сжигания жира и при этом не нужно истязать себя диетами и все время голодать. Поверь, я знаю о чем говорю. Помнишь, какая я была? Я помнила и поэтому поверила ей. В этот же вечер я зашла на сайт, который она мне дала, и уже через три месяца весила на 19 кг меньше. Вместе с лишними кило ушел и комплекс неполноценности. Внутренне и внешне я превратилась в совершенно другого человека и уверена, что это навсегда.

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