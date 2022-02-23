Спасатели Коми объявили штормовое предупреждение

Фото: архив КП

В МЧС Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в республике 23 февраля ожидается ухудшение погодных условий. В ведомстве сообщили, что в связи с этим жителям республики лучше воздержаться от походов и выездов в лесные массивы, также лучше не пользоваться транспортом.

Согласно переданному прогнозу вплоть до 18:00 в Сыктывдинском, Усть-Вымском, Прилузском, Сысольском и Койгородском районах, а также в Сыктывкаре ожидается сильный снег и ухудшение видимости до 1000 метров.

– Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его, – отметили в ведомстве.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации пострадавшим порекомендовали позвонить в службу спасения по номеру 101 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали мокрый снег и +2°С (подробнее)