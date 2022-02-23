В Сыктывкаре 23 февраля почтили память и возложили цветы в честь павших воинов

Фото: администрация главы Коми

Сегодня, 23 февраля, глава Коми Владимир Уйба, как сообщили в администрации руководителя республики, почтил память павших на полях сражений воинов. Чтобы выразить свое уважение и скорбь защитникам Отечества, Уйба возложил цветы к мемориалу «Вечная слава» и памятнику воинам-интернационалистам.

– Низкий поклон и безмерная благодарность павшим за нашу Родину, свободу и независимость. Низкий поклон нашим ветеранам, которые передают свой опыт и любовь к родной земле подрастающим поколениям, – сказал Владимир Уйба.

Вместе с главой в церемонии принимали участие члены правительства, депутаты и ветераны боевых действий. Уйба отметил, что все участники церемонии и жители республики «всегда будут помнить подвиги героев».

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