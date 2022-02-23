В Сыктывкаре в «Гренаде» и в санатории «Лозым» начат сбор для жителей ДНР и ЛНР

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Пресс-служба Минобрнауки сообщила сегодня, 23 февраля, что в республике начался сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. По информации ведомства, эвакуированных жителей двух республики разместят на базе детского лагеря «Гренада» и санатория «Лозым».

В министерстве отметили, что поддержать переселенцев может каждый житель города. Передать гуманитарную помощь можно по адресу: улица Орджоникидзе, 14.

Сообщается, что в первую очередь нужны средства индивидуальной защиты, детское питание, ча, кофе, полотенца, постельное белье, раскраски, настольные игры и фломастеры.

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