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Общество23 февраля 2022 14:08

В Сыктывкаре в «Гренаде» и в санатории «Лозым» начат сбор для жителей ДНР и ЛНР

Александра Костякова
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Пресс-служба Минобрнауки сообщила сегодня, 23 февраля, что в республике начался сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. По информации ведомства, эвакуированных жителей двух республики разместят на базе детского лагеря «Гренада» и санатория «Лозым».

В министерстве отметили, что поддержать переселенцев может каждый житель города. Передать гуманитарную помощь можно по адресу: улица Орджоникидзе, 14.

Сообщается, что в первую очередь нужны средства индивидуальной защиты, детское питание, ча, кофе, полотенца, постельное белье, раскраски, настольные игры и фломастеры.

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