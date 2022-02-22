Жители Коми начали приносить гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР

Фото: администрация главы Коми
Администрация главы Коми сообщила накануне, 21 февраля, что жители республики откликнулись на призыв помочь с гуманитарной помощью жителям Донецкой народной республики и Луганской народной.
С призывом о помощи к местному населению также обратился и руководитель региона Владимир Уйба, отметив, что уже попросил того же от бизнеса и всех хозяйствующих субьектов.
– Сейчас им крайне нужна наша поддержка. Я уже обратился к бизнесу, ко всем хозяйствующим субъектам с просьбой оказать гуманитарную помощь. И сам приму активное участие в этом деле. Прошу всех, кому небезразличны переживания и боль наших сограждан, вынужденных покинуть свои дома, включиться в эту миссию. Уверен, вы не останетесь в стороне, и за это я искренне вас благодарю, – прокомментировал он.
О пунктах сбора и необходимых вещах вы можете узнать с сайта главы региона.
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