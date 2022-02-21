В МВД Коми прокомментировали обвинения в грубом задержании мужчины с инвалидностью

Фото: Артем КИЛЬКИН

В МВД Коми прокомментировали информацию о грубом задержании мужчины с инвалидностью в Удорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о грубом задержании появилась в СМИ. В МВД подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности. Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 16 февраля. Полицейских вызвали в Усогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это было связано с противоправным поведением постояльцем. Когда силовики прибыли на место, у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Нарушителю дали возможность взять с собой инвалидную коляску. Однако он отказался, сказав, что может ходить и так.

Так как мужчина был пьян, его поместили в специальное помещение для задержанных. Когда срок административного задержания истек, его увезли обратно. Когда мужчина протрезвел, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Далее на основании направления психиатра нарушителя увезли в психиатрическую больницу.

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