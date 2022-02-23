В Троицко-Печорске мужчина наехал на брустер на снегоходе и перевернулся

Фото: ГИБДД Коми

В Троицко-Печорске пострадал 22 февраля водитель снегохода. 38-летний местный мужчина в результате произошедшего получил различные травмы, но остался жив.

По информации ГИБДД Коми, ДТП произошло рано утром, в 5:10, накануне. Водитель ехал на снегоходе «Тайга» по улице 60 лет Октября, когда наехал на бруствер.

В результате наезда снегоход опрокинулся, а водитель пострадал. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

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