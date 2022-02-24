Мэр Воркуты обратился к местным жителям из-за пропажи молодой пары

Фото: Ярослав Шапошников/Вконтакте

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников накануне, 23 февраля, обратился к местным жителям из-за пропажи молодой пары Евгении Высоцкой и Вячеслава Агаркова, которые вышли в ночь с 19 по 20 февраля из байк-клуба и пропали.

Шапошников в своем посту попросил прежде всего не спекулировать на этой теме и не обвинять пропавших в чем либо, отметив, что «ситуация неоднозначная», а родственникам неприятно читать гадкие комментарии.

– Большая просьба не спекулировать на этой теме в комментариях, в различных группах, не обвиняйте пару в чем-либо. Ситуация, поверьте, неоднозначная. Вас читают родные и близкие ребят, уверен им это не приятно, – написал мэр.

Он также отметил, что в поисках девушки и парня принимают участие все больше людей, однако пока что результатов это не приносит. Глава муниципалитета подчеркнул, что держит связь с правоохранителями и сообщил, что отрабатываются все версии.

Дополнительно мэр добавил, что у девушки остались двое детей, которые находятся под присмотром у родственников.

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