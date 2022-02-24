Житель Коми сломал мужчине челюсть из-за девушки

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В Княжпогостском районе 35-летнего жителя Емвы подозревают в причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, полицейским сообщили, что неподалеку от привокзального ночного заведения лежит мужчина с травмой головы. На место прибыли правоохранители. Пострадавшим оказался местный житель 1987 года рождения. Мужчину увезли в больницу с многочисленными телесными повреждениями и открытым переломом челюсти.

Накануне пострадавший посетил увеселительное заведение. Там между ним и 35-летним жителем Емвы произошел конфликт, переросший в драку. Дело в том, что один из участников инцидента добивался внимания девушки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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