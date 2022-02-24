В России закрыты 12 аэропортов на юге страны до 2 марта

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На юге России временно закрыли несколько аэропортов, сообщает Росавиация. Ограничения будут действовать с сегодняшнего дня, 24 февраля, по 2 марта.

В ведомстве уточнили, что под ограничения попадут 12 аэропортов. Так, приостанавливается работа баз воздушных суден в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Также в Росавиации добавили, что все рейсы прибывающие и отбывающие из аэропорта Волгограда отменяются.

Ведомство настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в эти аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

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