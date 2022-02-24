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Общество24 февраля 2022 6:59

В Коми разрешили проведение партнерских родов при отрицательном ПЦР-тесте

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Партнерские роды для жителей Коми вновь стали доступны. Об этом сообщает перинатальный центр республики. В медучреждении подчеркнули, что супругу позволят находиться в родильном в зале при условии, что он предъявит отрицательный ПЦР-тест.

Однако это не всё, что потребуют при входе в медучреждение. Также партнер обязан будет предоставить результаты флюорографии и взять с собой комплект сменной хлопчатобумажной одежды и сменную обувь. Врачи могут отказать в посещении родзала, если у супруга будут выявлены симптомы ОРВИ.

Руководство центра подчеркивает, что если ПЦР-анализа нет, в приемном покое можно будет сдать мазок на определение антигена SARS-CoV-2 экспресс-методом на платной основе. Если результат будет положительный или сомнительный, то партнер на роды допущен не будет.

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